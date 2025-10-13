Udinese News – Vardy punta alla titolarità contro i friulani: il punto

L'ex attaccante del Leicester scalda i motori per tornare titolare contro l'Udinese: la preparazione di mister Nicola

Lorenzo Focolari Redattore 13 ottobre - 18:10

La Serie A sta per ripartire e la Cremonese sta utilizzando questi ultimi giorni di pausa per gli impegni delle nazionali. L'obiettivo è quello di affrontare con energia l'incontro posticipato di lunedì 20 ottobre contro l’Udinese. I friulani sono un avversario esperto e fisico, ormai abituato a competere nella massima serie da diversi anni.

Rimangono da chiarire le condizioni di Collocolo e Audero, insieme a quelle di Sanabria e Lordkipanidze, che hanno giocato con le rispettive nazionali. Data l'importanza della partita con l’Udinese, in questi giorni al Centro Arvedi, mister Nicola sta facendo svolgere ai suoi atleti un allenamento molto intenso sia dal punto di vista fisico che tattico. In questo contesto potrebbe emergere un cambiamento significativo in casa grigiorossa. L’ex difensore ha sempre schierato la sua squadra con il 3-5-2, ma l’obiettivo di rendere la sua formazione più incisiva in attacco potrebbe spingere l'allenatore a considerare un potenziale cambio di schema.

Il modulo attuale, visti anche i risultati ottenuti, resta comunque la prima possibilità. Non si può escludere un passaggio al 4-3-3, soprattutto perché Vardy dovrebbe essere pienamente in forma. Questo potrebbe offrire ulteriori opzioni a una squadra che, per quanto mostri una buona precisione nelle conclusioni, non si è distinta per il numero di tiri in porta effettuati. In generale, l'attenzione è rivolta al nutrito gruppo di giocatori che devono rientrare al massimo della forma. Elementi come Vandeputte, Sanabria, Barbieri e Sarmiento, insieme a Johnsen e Zerbin, possono contribuire in modo significativo ai successi della Cremonese.