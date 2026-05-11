Jamie Vardy continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La vittoria contro il Pisa è stato un grande ed ottimo segnale nel corso di questa stagione, ma la squadra ha voglia di mettere a referto altri ed importanti passi in avanti. La sfida contro l'Udinese rischia di essere uno spareggio decisivo in vista dell'ultima giornata, con il team di Cremona che con tre punti avrebbe buone opportunità di scavalcare il Lecce allenato da Di Francesco. Una penultima giornata che si prospetta molto interessante e in cui i novanta minuti saranno molto più pesanti di quanto ci si aspetta. Passiamo direttamente alle dichiarazioni di Jamie Vardy che ha lanciato la sfida con il team del Friuli Venezia Giulia.

Le parole di Jamie Vardy

Jamie Vardy

Poche dichiarazioni, ma di un certo spessore da parte di un calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza e lo ha già dimostrato con le sei reti e i due assist messi a referto nel corso di questa stagione. "Noi affrontiamo ogni partita allo stesso modo, vogliamo vincere. I metodi del mister richiedono tempo, ma se ci alleniamo con costanza nel corso della settimana possiamo sicuramente fare sempre meglio. Alla sfida della prossima settimana (contro l'Udinese, ndr) ci arriviamo vogliosi di fare un altro risultato positivo".