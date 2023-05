Udinese – La Vecchia Signora si avvicina, le ultime dai campi / Rassegna

Domenica sera andrà in scena la sfida tra due delle squadre che si trovano nel loro peggior momento fisico e mentale. Da una parte ci sarà la Vecchia Signora di Max Allegri (che a detta dell'allenatore) ha staccato la spina dopo la semifinale in Europa League contro il Siviglia. Dall'altra ci sarà l'Udinese di Andrea Sottil che sta vivendo davvero una stagione sfortunata sotto il punto di vista degli infortuni.

Questa domenica si scenderà in campo per una partita che vale davvero tanto, soprattutto per gli uomini del team di Torino. Una vittoria vorrebbe dire un piazzamento in Europa League, mentre il pareggio o la sconfitta non potrebbero bastare. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna <<<