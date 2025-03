Udinese News – Dove e come vedere la partita contro l’Hellas Verona

Dopo il prezioso pareggio ottenuto all'Olimpico contro la Lazio, l'Udinese tornerà in campo Sabato pomeriggio per affrontare l'Hellas Verona nel derby del Triveneto. Nella partita di andata, le due squadre avevano concluso sullo 0-0. Le ambizioni sono diverse: i bianconeri cercano punti per restare in corsa per l'Europa, mentre gli scaligeri devono difendersi dalla minaccia della retrocessione.