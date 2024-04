Udinese | Venerdì la decisione ufficiale sul recupero: si va verso il 25 aprile

La Lega deciderà in merito al passaggio del turno o meno da parte della Roma in Europa League. Ad Aprile la prima data disponibile

Passata la paura e avute rassicurazioni sulle condizioni di N’Dicka, è tempo di pensare al recupero dei 18 minuti ancora da giocare per Udinese-Roma. Il giorno della decisione ufficiale sarà venerdì: è infatti necessario attendere l’esito del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan per sapere chi andrà avanti nella competizione. In base a questo, si potrà cercare di calendarizzare il recupero del match del ‘Friuli’. Secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera, la società giallorossa vorrebbe disputare i 18′ che restano nella stessa data in cui verrà giocata Atalanta-Fiorentina. La sfida posticipata per il malore, rivelatosi fatale, che ha colpito Joe Barone. La Lega, dal canto suo, avrebbe intenzione di calendarizzare la partita nel primo giorno libero disponibile, cioè il 25 aprile.