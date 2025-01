Udinese – L’ex Venezia Bocalon: “Il mister sta facendo un buon lavoro…”

L'ex attaccante del Venezia Bocalon ha rilasciato delle dichiarazioni importanti in vista del match contro i friulani in programma per Sabato

Lorenzo Focolari Redattore 29 gennaio - 10:05

Di recente l'ex attaccante del Venezia, Riccardo Bocalon, ha rilasciato delle dichiarazioni che accendono gli animi in occasione della sfida contro l'Udinese valida per la 23esima giornata di campionato in programma questo Sabato:

"La gara di sabato sarà per il Venezia la più importante della stagione. La formazione di Di Francesco va spesso in vantaggio, gioca un calcio offensivo e crea molto: a mio parere il mister sta facendo un buon lavoro, nonostante la classifica non lo dimostri".

Bocalon ha poi proseguito: "Sicuramente però il gruppo dovrà accelerare se vuole restare in Serie A. I bianconeri sabato saranno favoriti, ma non devono assolutamente sottovalutare gli avversari. La squadra di Runjaic vincendo farebbe un passo importante nella lotta salvezza."