Venezia-Udinese | Le formazioni ufficiali: Bravo torna dal primo minuto

Il Venezia e l'Udinese sono pronte per scendere sul campo da gioco e non vedono l'ora di poter dire la loro. Tutte le scelte e le ufficiali

Arriva il momento del primo ed unico turno infrasettimanale. Da una parte l'Udinese di mister Kosta Runjaic e dall'altra parte il Venezia di Eusebio Di Francesco. Diverse le sorprese dell'ultimo minuto sia per i lagunari che per le Zebrette. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere le formazioni ufficiali.