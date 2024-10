Venezia-Udinese | Kosta Runjaic: “Il rosso è stato decisivo…”

Mister Kosta Runjaic non vede l'ora di rimettersi in gioco dopo una battuta d'arresto che fa decisamente male. Le dichiarazioni post match

"Solo una parte della gara la gestione degli errori arbitrali, nel primo tempo abbiamo fatto due gol, potevamo fare il terzo che avrebbe chiuso la gara. Dopo il rigore concesso abbiamo cominciato a tirare troppo la palla lunga su Lucca che poteva proteggerla meglio. Non ci prendiamo in giro ed il rosso ha cambiato la partita , ha scaldato il pubblico. Mi dispiace per i ragazzi, ora c'è una super sfida tra le nostre mura amiche. Anche a Milano ci sono stati degli episodi, siamo un club medio, ma solido , quindi capisco Nani da questo punto di vista".

Il punto su Iker Bravo

"Iker è senza ombra di dubbio un grandissimo lavoratore. Sono molto felice per lui ed anche per la sua prima rete in Serie A. Devo anche dire che sono contento per il ritorno di Florian Thauvin nel finale di gara. Mi spiace solo che il suo ingresso sia coinciso con la sconfitta".