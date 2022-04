Venezia-Udinese | Il top e il flop del match: siete d’accordo? L’Oscar va a…

Una vittoria non sofferta, al contrario di come potrebbe apparire dall'esterno. O meglio, cerchiamoci di spiegarci bene. L'Udinese ha avuto il controllo della partita per l'intero tempo di gioco. Il Venezia ha cercato di fare il possibile per mettere in difficoltà un ottimo Silvestri che ha risposto presente tutte le volte che è stato chiamato in causa tranne all'85esimo minuto quando ormai sembrava che i giochi fossero fatti. Un grandissimo colpo di testa di Becao ha rimesso il treno sui binari. Ma arriviamo al dunque.