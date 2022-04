Venezia-Udinese / Tutte le immagini più belle del match – FOTOGALLERY

L'Udinese ha giocato l'ennesima ottima prestazione. All'85esimo minuto il Venezia ha deciso di spaventare i ragazzi di Cioffi pareggiando i conti grazie ad un assist (ovviamente non voluto) da parte di Soppy. Fortunatamente, ci ha pensato Becao ha riportare l'Udinese in vantaggio. Il club friulano ha sempre avuto il controllo del match creando occasioni su occasioni.

Alla fine, la perseveranza e il bel gioco di Cioffi sono stati premiati. La partita non è finita finché l'arbitro non fischia. Lo splendido calcio d'angolo di Samardzic è da applausi scroscianti. Per non parlare della tenacia di Beto e del solito gigantesco Deulofeu che si procura un calcio di rigore e lo trasforma alla perfezione. Portiere da una parte e pallone dall'altra.