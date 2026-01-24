La sfida tra l’Udinese di mister Kosta Runjaic e gli Scaligeri di coach Paolo Zanetti è oramai alle porte. Una settimana che ha portato non poche novità da diversi punti di vista e di conseguenza non possiamo fare altro che passare alle probabili scelte del tecnico del team di casa.
News Udinese – Verona alle porte: le possibili scelte dí Zanetti
La sfida tra i bianconeri di Udine e gli Scaligeri è alle porte. Non perdiamo un secondo ed ecco tutto i dettagli sulle scelte di Zanetti
Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Niasse, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. All. Zanetti.
