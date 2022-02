Verona-Udinese / Il commento del match: chi sbaglia paga

Il commento della venticinquesima giornata di campionato. L'Udinese perde malamente contro il Verona. Riviviamo il match minuto per minuto

Al Bentegodi, il Verona si è imposto con un sonoro 4-0. Tuttavia, il risultato finale non rispecchia l'andamento del match. L' Udinese ha disputato una discreta prova, ma ha sprecato veramente troppe occasioni. Il merito è anche di Montipò, oggi semplicemente insuperabile. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa gara .

Inizio shock per l’Udinese. Dopo appena due minuti di gioco, il Verona passa in vantaggio con il gol di Depaoli. Bell’azione in velocità costruita da Lazovic e Caprari. Il numero 10 effettua un cross al bacio per l’esterno destro che con il piattone trafigge un incolpevole Silvestri. La risposta dei bianconeri arriva al dodicesimo con un tiro dalla distanza di Success che si stampa sulla traversa dopo il tocco di Montipó. Grande parata. Un minuto più tardi, è ancora il portiere gialloblù a deviare una conclusione di Makengo. Ci prova anche Molina, ma il solito Montipó dice di no. Iniziano a diventare tante le occasioni sprecate dall’Udinese. Al 26’, Success non centra la porta da buona posizione. Il team di Tudor ringrazia e ne approfitta. Al 31’ Barak realizza il più classico dei gol dell’ex. Risultato ingiusto. Nel finale di primo tempo, Gunter salva sulla linea un tiro di Deulofeu. 2-0 dopo i primi 45 minuti. Ma passiamo alla ripresa.