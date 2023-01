News Udinese / Il Verona corre ai ripari: è fatta per Adolfo Gaich

L'ex attaccante del Benevento è pronto per tornare in Italia da protagonista. A un passo l'accordo per il suo trasferimento in Veneto

Redazione

Dopo la vittoria di Marassi che ha rilanciato l'Udinese per una posizione nelle coppe europee, i bianconeri sono chiamati a un test importante contro l'Hellas Verona. Gli scaligeri arrivano a questa partita in un buon momento di forma, con due vittorie nelle ultime tre partite. L'infortunio di Henry poteva complicare le cose nel reparto offensivo, ed è per questo che il direttore Sogliano ha deciso di intervenire, riportando in Italia il bomber argentino.

Infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, il Verona è a un passo da Adolfo Gaich, 23enne attaccante argentino del Cska Mosca. Il giocatore arriverà il prestito con diritto di riscatto e se verranno sistemati tutti i dettagli ancora mancanti per l'accordo definitivo, entro le prossime 48 ore sarà in città per le visite e la firma sul contratto, e quindi disponibile per la gara contro i bianconeri.

Il profilo — Gaich è un attaccante centrale che ha già giocato in Italia nella stagione 2020/2021, segnando 2 gol in 15 partite con la maglia del Benevento in Serie A. La prima rete nel pareggio 1-1 in casa dello Spezia, la seconda invece ha regalato una storica vittoria sul campo della Juve il 21 marzo 2021. Dopo l'esperienza in Italia ha giocato per i russi del Cska Mosca, che lo ha girato in prestito agli spagnoli del Huesca nel 2021/2022. Con la nazionale argentina Under 20 ha giocato 18 partite, segnando 9 gol. Con la selezione Under 23 è sceso invece in campo 11 volte, realizzando 8 reti. Vanta anche una presenza con la nazionale maggiore, subentrando nei minuti finali dell'amichevole vinta 4-0 contro il Messico il 10 settembre 2019.