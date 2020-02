Verona, Juric: “Per noi l’Udinese è il Real Madrid”

UDINE – Mancano poco meno di 48 ore al lunch match domenicale fra Udinese e Verona, il tecnico degli scaligeri Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa della sfida che ha il sapore di Europa League: “Sono contento di come sta andando la stagione, i ragazzi sono soddisfatti ed è normale che ora ci sia attenzione nei nostri confronti dato che a inizio stagione partivamo ultimi. L’Udinese ha una rosa molto forte, ci sono Lasagna e De Paul che sono veri top player, ma ci sono anche altri giocatori forti e veloci. Tutte le partite per noi sono uguali, che siano con la Juventus o con altre squadre. Dopo la vittoria con i bianconeri i ragazzi sono entusiasti, ma adesso per noi l’Udinese è il Real Madrid. Dobbiamo stare attenti e non abbassare la guardia”.