Verona – Udinese / Le pagelle dell’incontro: Samardzic come Picasso

Sul gol capolavoro di Josh Doig non ha nessun tipo di colpa. Gioca da diverso tempo ad altissimo livello, anche se oggi non ha avuto grandi occasioni per poterlo dimostrare. Qualche buona uscita e qualche parata dal basso coefficiente di difficoltà. Porta a casa la pagnotta, senza infamia e senza lode.