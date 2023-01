Udinese-Verona / Sottil: “Abbiamo dominato. Felice per l’arrivo di Thauvin”

Le parole del tecnico bianconero dopo il pareggio di stasera. Una bella, ma poco concreta Udinese, viene stoppata dagli scaligeri

Redazione

Il tecnico bianconero ha detto la sua dopo il secondo pareggio di questo 2023. Stiamo parlando di una squadra che ha regalato davvero tante soddisfazioni, ma in questo momento sta raccogliendo molto meno del previsto. La partita della formazione del Friuli Venezia Giulia è stato positiva, ma nel secondo tempo il forcing non è riuscito a portare i frutti sperati. Ora occorre rimboccarsi le maniche e pensare alla prossima gara. Non perdiamo altro tempo e partiamo con le domande fatte al tecnico dell'Udinese.

Montipò migliore in campo. Ci avete provato fino alla fine, siete un po'amareggiati?

"Il campo ha detto che c'è stata solo una squadra. Dispiace per quel gol preso nel primo tempo, davvero rocambolesco e sfortunato. Abbiamo creato tanto, forse dovevamo essere più cattivi sotto porta. Abbiamo anche subito poco, non posso recriminare nulla ai ragazzi. Purtroppo non avevo troppe soluzioni dalla panchina. Non me ne vogliano i ragazzi giovani che ho a disposizione che sicuramente faranno bene in futuro",

Domenica affronterete il Torino. Appuntamento per l'Europa?

"Noi ragioniamo partita per partita. Adesso spero di recuperare Pereyra che per noi è fondamentale. Nei momenti topici ci sono mancati i nostri leader. Finalmente è finito il mercato che è distraente. Ora dobbiamo prepararci per l partita di Torino".

Su Thauvin — Colpo importante per l'Udinese. Come giudica l'arrivo di Thauvin?

"Si, siamo contenti perché purtroppo abbiamo perso Jerry per tanti mesi. La società ha subito preso questo giocatore dal valore assoluto. E' un giocatore pronto che ci servirà per cambiare le partite sia dall'inizio che a gara in corso".

Si conclude qua l'intervista del tecnico bianconero. Ora non perdere tutti i voti assegnati dopo il match. <<<