Udinese-Hellas Verona 3-3 / Il top e il flop di giornata: Lucca da paura

Il top

Il calciatore che più di tutti si è messo in mostra nel corso di questa sfida è Lorenzo Lucca. Paradossalmente il ragazzo ex Pisa nemmeno doveva giocarla questa partita, visto che il titolare designato era Isaac Success. Il centravanti nigeriano, però, deve uscire per infortunio dopo soli sette minuti e di conseguenza lascia spazio alla Lucca masterclass. Prima un colpo da bomber di punta su un cross perfetto da parte del Tucu Pereyra. Poi la rete fondamentale del 3-2 di testa con uno stacco in pieno stile Cristiano Ronaldo. Una partita che ha sicuramente messo in mostra le qualità di quello che può e deve diventare il bomber di questa squadra.