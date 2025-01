Verona-Udinese | Runjaic: “Prestazione solida, dobbiamo migliorare”

25 punti nel girone d'andata, soddisfatto?

"Abbiamo diversi punti in più rispetto alla passata stagione e quest'anno abbiamo avuto delle buone gare e delle meno buone gare. Non voglio dire né che sono felice, ma che sono realistico e dobbiamo ancora fare dei passi in avanti per la seconda parte della stagione. Abbiamo concesso troppi gol ed abbiamo ancora molto da lavorare avanti a noi".