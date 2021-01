Verso Juventus-Udinese, i convocati di Luca Gotti e Andrea Pirlo

Udinese News – Come anticipato non c’è Gerard Deulofeu tra le fila dell’Udinese, per la gara di questa sera contro la Juventus. Lo spagnolo infatti si è fermato nuovamente, a causa del riacutizzarsi un problema che lo aveva fermato nell’ultimo periodo. Un’assenza che mette mister Gotti di avere le scelte obbligate in attacco, con Pussetto e Lasagna verso una maglia da titolare contro gli uomini d Andrea Pirlo. L’ex Milan non c’è nemmeno nella lisa dei convocati della squadra friulana, avevamo riportato della possibilità almeno in panchine, in modo da stare con il resto della squadra, ma mister ha scelto il riposo assoluto, in vista dei prossimi impegni di campionato.

Ecco la lista dei 22 convocati della squadra friulana per Juventus-Udinese:

PORTIERI: Musso; Gasparini; Scuffet

DIFENSORI: Samir; Bonifazi; Molina; Ter Avest; Stryger Larsen; De Maio; Zeegelaar

CENTROCAMPISTI: Makengo; De Paul; Walace; Arslan; Pereyra; Mandragora; Palumbo; Coulibaly

ATTACCANTI: Lasagna; Pussetto; Nestorovski; Forestieri

Notizie Udinese – Morata non convocato, la punta salta la partita contro gli uomini di Luca Gotti

Non ci sarà nemmeno Alvaro Morata nella partita di questa sera contro l’Udinese, all’Allianz Stadium. Lo ha comunicato lo stesso club bianconero sul suo sito internet: “Alvaro Morata non fa parte della lista dei convocati per la partita di questa sera a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra avvertito durante l’allenamento di ieri“. Una tegola per mister Andrea Pirlo che probabilmente in attacco si affiderà a Paulo Dybala, il grande escluso delle ultime giornate. Oppure la Juventus potrebbe scegliere di cambiare ancora una volta modulo, anche se questa ipotesi resta attualmente più remota, rispetto all’impiego dell’argentino.

Ecco la lista dei 23 convocati della squadra bianconera per Juventus-Udinese:

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

DIFENSORI: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiralo, Di Pardo, Frabotta

CENTROCAMPISTI: Arthur, Ramsey, McKennie, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Da Graca