News Udinese | L’impressionante analisi sui rossoneri

Manca sempre meno al fischio d'inizio che decreterà il debutto dei friulani in campionato. La sfida è delle più entusiasmanti, visto che gli uomini di Sottil giocheranno davanti a un San Siro tutto esaurito contro i campioni d'Italia in carica. Una cornice perfetta per vedere all'opera i miglioramenti fatti dai bianconeri in questo precampionato, con l'obiettivo di ripetere l'ottimo finale della scorsa stagione. Ma adesso concentriamoci su come i rossoneri arrivano a questo incontro.

Il club meneghino ha disputato 5 amichevoli in questo pre campionato, raccogliendo un bottino di 4 vittorie e una sola sconfitta. Gli uomini di Pioli hanno anche messo a segno ben 17 reti, mostrando di non aver perso lo smalto che li ha contraddistinti lo scorso anno. Sugli scudi Olivier Giroud, autore di 4 reti e di prestazioni sempre al di sopra della sufficienza (ottimo modo per far dimenticare l'infortunio che terrà fuori Ibra per 6 mesi). L'unica nota negativa, al momento, arriva dall'infermeria. Con Origi ancora ai box, la notizia è il forfait per la sfida contro l'Udinese di Sandro Tonali, uomo chiave nello scacchiere tattico dei rossoneri. Il centrocampista della Nazionale è uscito dolorante durante l'ultima amichevole vinta per 6-1 contro il Vicenza, per un affaticamento all'adduttore. Gli esami hanno escluso lesioni ma la percentuale di una sua presenza sabato è pari allo zero. Ecco pronto Krunic, ad oggi in netto vantaggio su Pobega, prendere il suo posto affianco a Bennacer. Vedremo quindi come se la caveranno i bianconeri, capaci lo scorso anno di strappare due pareggi contro il Diavolo. La banda di Sottil è carica anche se servirà una prestazione super per uscire indenni dalla Scala del calcio. I presupposti per una sfida emozionante ci sono e noi non vediamo l'ora di raccontarvela. Se vi siete persi le parole di Marino, Masina e Bijol: ecco le loro ultimissime dichiarazioni <<<