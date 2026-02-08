La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e il Lecce di Eusebio Di Francesco si avvicina a grandi passi. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle possibili formazioni ufficiali e le scelte che non si possono assolutamente sbagliare per quello che potrebbe essere uno snodo cruciale della stagione bianconera. Ecco le scelte probabili.
Verso Lecce-Udinese | Le probabili formazioni: così in campo
udinese
Verso Lecce-Udinese | Le probabili formazioni: così in campo
Si avvicina a grandi passi la sfida di campionato tra i bianconeri di Udine e il Lecce. Ecco tutti i dettagli sulle probabili formazioni
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo. Allenatore: Runjaic
