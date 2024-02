Juventus-Udinese | Verso lunedì: Chiesa in gruppo, Vlahovic a parte

Ancora differenziato per l'attaccante serbo, la cui presenza è in forte dubbio per la sfida coi friulani, mentre Chiesa è recuperato

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara in vista della sfida contro l'Udinese. Dall'allenamento odierno arrivano le prime indicazioni sulle condizioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Qualche giorno fa il serbo si era sottoposto a degli esami che avevano evidenziato un sovraccarico all’adduttore della coscia destra. Ancora oggi, la sua presenza è da considerare in dubbio per la sfida contro i friulani.

Chiesa, il quale aveva riportato una contusione al piede destro, oggi ha svolto l'intera seduta d'allenamento in gruppo è da considerarsi recuperato per la sfida di lunedì prossimo. Si giocherà una maglia da titolare con Yildiz. Se invece Vlahovic non recupera toccherà a Milik, tornato dopo la squalifica con l'Inter.

