Udinese – Verso il match di Salerno / Le ultime dal Bruseschi: rassegna

L'Udinese è pronta per il prossimo incontro di campionato. Bisogna dimenticare il prima possibile la pessima prova andata in scena questa domenica contro una Vecchia Signora affamata e che ha surclassato i suoi avversari. Servirà una super Udinese per iniziare a muovere la classifica anche perché non sarà affatto semplice.