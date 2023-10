News Udinese | Verso Monza: Palladino in emergenza totale. Out Izzo

Dopo il deludente inizio di campionato, con 6 pareggi in 9 partite e 0 vittorie, l'Udinese è attesa a Monza nel pomeriggio di domenica 29 ottobre. Alle ore 15, i friulani scenderanno in campo sfidando i brianzoli di Palladino, reduci dalla sconfitta nel recupero contro la Roma.. Ai biancorossi, nel frattempo, è giunta una notizia che complica la situazione difensiva della squadra: oltre a D'Ambrosio squalificato non ci sarà nemmeno Armando Izzo, che sarà nella lista degli indisponibili anche contro l'Udinese.