Verso Udinese-Napoli / Trasferta vietata ai fans campani

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, nel frattempo arrivano delle novità sul match di lunedì

Dopo quanto avvenuto in quel di Udine meno di un anno fa, viene ufficialmente vietata la trasferta ai fans campani al BluEnergy Stadium. Una decisione quasi scontata, proprio per quanto si è visto e per quanto successo. Una situazione decisamente difficile da gestire visto anche l'astio che si è creato tra le due tifoserie.