Verso Sampdoria-Udinese, le parole di Claudio Ranieri

Udinese News – Ha parlato ai giornalisti Claudio Ranieri, lo ha fatto in vista della prossima partita di campionato che metterà difronte la sua squadra, la Sampdoria, e l’Udinese di mister Luca Gotti. Partita importantissima per entrambi, dato che tutti e due sono reduci da una sconfitta. I blucerchiati hanno perso in trasferta contro lo Spezia, mentre i bianconeri ancora ripensano al goal incassato al 90′ contro il napoli, a ‘firma Bakayoko’.

Ranieri ha parlato ovviamente del momento che vive la sua squadra, manche della compagine friulana, ecco le sue parole:

“La sconfitta con lo Spezia ci porta a dover dare delle risposte, al nostro pubblico al presidente e a noi stessi. Le risposte però dobbiamo cercarle dentro di noi. Lo Spezia è stato superiore perché hanno avuto più fame e determinazione. LE loro reti sono arrivate su palle inattive, questo significa che non eravamo abbastanza concentrati. Contro le grandi affrontiamo le partite con un’altra mentalità, i ragazzi sentono quella voglia di fare bene“.

Udinese News – Ranieri: “La classifica dell’udinese è immeritata”

Claudio Ranieri ha poi continuato: “L’udinese è una squadra che sa cosa vuole, sono davvero molto compatti e la loro posizione in classifica non è veritiera, meriterebbero di più. Per noi non sarà una partita semplice, mi sembra evidente“.

Torregrossa verso l’esordio?

Il nuovo arrivo dei blucerchiati, Ernesto Torregrosa, prelevato dal Brescia, dovrebbe andare in panchina contro l’Udinese. Il tecnico della Sampdoria però pensa una piccola modifica tattica, le due punte. Quagliarella e Keita, insieme, dal primo minuto. Finora infatti Ranieri aveva sempre proposto la soluzione con un attaccante e un trequartista alle sue spalle. Contro i bianconeri dovrebbe arrivare il cambio di modulo, impossibile rinunciare ad uno dei due, soprattutto se si ha voglia di essere incisivi sotto porta. Assente invece l’ex Jakub Jankto per squalifica.