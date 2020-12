Verso Udinese-Benevento, ecco le probabili formazioni!

UDINE – Passata agli archivi la tredicesima giornata di campionato, che ha visto l’Udinese portare a casa un punto dalla Sardegna Arena di Cagliari, domani si aprirà l’ultimo turno di questo 2020, con Crotone-Parma e Juventus-Fiorentina. La squadra di Gotti, reduce da ben sei risultati utili consecutivi, sarà impegnata mercoledì contro il Benevento, alla Dacia Arena. Nonostante il gol segnato ieri, Kevin Lasagna potrebbe partire di nuovo dalla panchina, a beneficio di Nestorovski, il quale si candida per far coppia in attacco con Pussetto. Nei sanniti, invece, dovrebbe esser confermato il terzetto offensivo composto da Caprari, Insigne e Lapadula. Di seguito, le probabili formazioni.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becão, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto. Allenatore: Gotti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi.