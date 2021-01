Verso Udinese-Inter: dalla sfida campionato agli incroci di mercato

Si avvicina la prossima sfida di campionato per l'Udinese, che affronterà l'Inter sabato prossimo. Sfida caratterizzata anche dal mercato

La sfida con l'Inter però non è caratterizzata soltanto dai 3 punti in palio, importantissimi ai fini della classifica e della corsa salvezza, per i bianconeri. Ma anche le trame di mercato la fanno da padrona. Tante, infatti, le voci sull'interessamento dei nerazzurri nei confronti di Rodrigo De Paul. Il capitano dell'Udinese è da tempo nel mirino della società meneghina. Si era parlato di un suo possibile arrivo alla in nerazzurro, nel caso in cui Christian Eriksen fosse partito, con destinazione il ritorno in PremierLeague. Il danese per ora non si è mosso e difficilmente lo farà in questa sessione di mercato invernale. Stesso discorso anche per il numero dieci della società friulana, troppo alte le richieste del patron Pozzo, 40 milioni di euro, per il suo gioiello più brillante. Un discorso che però potrebbe essere riaperto in estate. Intanto De Paul si prepara a guidare i suoi anche contro l'Inter.