Ex Udinese – Vi ricordate di Perica? Nuova avventura per il bianconero

Il futuro di Stipe Perica torna a far parlare di se. Il calciatore arrivato in bianconero come un potenziale cracque del calcio europeo non è mai riuscito a mantenere le aspettative e di conseguenza è iniziato il suo girovagare per l'Europa. Adesso non possiamo fare altro che capire dove è iniziata la nuova avventura del calciatore ex Udinese.

Proprio nelle ultime ore è arrivata la firma, stiamo parlando di una chance dall'altra parte dell'Europa. La società che è pronta per assicurarsi le sue prestazioni è il Neftci Baku. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Battute Inter e Milan: che colpo <<<