Ex Udinese – Vi ricordate di Perica? Nuova avventura per il bianconero

Il futuro di Stipe Perica torna a far parlare di se. Il calciatore arrivato in bianconero come un potenziale cracque del calcio europeo non è mai riuscito a mantenere le aspettative e di conseguenza è iniziato il suo girovagare per l'Europa. Adesso non possiamo fare altro che capire dove è iniziata la nuova avventura del calciatore ex Udinese.
Un ex calciatore che era arrivato ad Udine come un colpo da novanta. Proprio in queste ore per il centravanti inizia una nuova avventura
Proprio nelle ultime ore è arrivata la firma, stiamo parlando di una chance dall'altra parte dell'Europa. La società che è pronta per assicurarsi le sue prestazioni è il Neftci Baku.
