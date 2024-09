Ex Udinese – Vi ricordate di Merkel? Nuova avventura per l’ex Zebretta

L'ex Udinese Merkel è pronto per una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo aver iniziato la carriera nelle giovanili dello Stoccarda, era arrivato il passaggio in rossonero ed etichettato come ottima promessa. Con la squadra allenata da Allegri non aveva trovato mai troppo spazio a tal punto da passare al Genoa prima ed all'Udinese poi .

Da quel momento in poi inizia il girovagare del centrocampista che firma prima nell'altra squadra dei Pozzo: il Watford. Poi passa in Svizzera al Grassophers, in Olanda al Heracles, in Austria all'Admira Wacker, in Arabia con l'Al Faisaly, in Turchia con il Gazientep ed infine negli Emirati Arabi Uniti con l'Hatta Club. Ora la firma al Nassaji Mazandaran.