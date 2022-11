News Udinese | Il vice Udogie è tornato: Sottil riabbraccia Leonardo Buta

La squadra bianconera è tornata al lavoro proprio venerdì. Adesso si inizia a tracciare un nuovo percorso ed occorre fare del proprio meglio per potersi prendere un ruolo da assoluti protagonisti anche nel corso della seconda parte di campionato. Dall'altra parte ci saranno molte squadre agguerrite e fare punti sarà ancora più difficile rispetto alla prima parte della stagione. D'ora in poi non si può più sbagliare e bisogna lavorare con continuità in vista della ripresa che è stata fissata per il quattro di Gennaio alle ore 20 e 45 contro l'Empoli.