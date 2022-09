Notizie Udinese | Vieri bacchetta Inzaghi: “C’è da litigare con l’allenatore”

L'ex bomber della Nazionale ha aspramente criticato la prestazione dei nerazzurri nella sconfitta contro i bianconeri

L'Udinese, oltre aver sconfitto una big del nostro del calcio ne ha anche messo nudo i difetti. La squadra di Simone Inzaghi ha raccolto la terza sconfitta nelle ultime sette partite, piazzandosi al quart'ultimo posto delle difese meno battute della Serie A. Su questo tema è voluto intervenire l'ex attaccante dei nerazzurri Christian Vieri che durante il suo programma su Twitch "Bobo TV" non ha risparmiato parole dure verso l'attuale tecnico nerazzurro. Di seguito le sue parole: "Non sono in grandissima condizione da inizio anno. Hanno vinto alcune partite perché sono più forti, ma a livello di gioco e di prestazioni dei singoli male male".

Vieri ha poi continuato la sua critica verso Inzaghi, rincalzato dalla critica dei suoi colleghi, in particolare da Lele Adani anche lui ex nerazzurro, sulla gestione dei cambi: "Io non sarei uscito al 30' per ammonizione, già facevo fatica verso la fine della partita. C'è da litigare con l'allenatore e spaccare tutto alla Pientina per una cosa così. Non so se sia una mossa che fa con gli attaccanti, magari lo fa con i centrocampisti". Anche Antonio Cassano ha voluto rincarare la dose: "Se fai una cosa del genere a un ragazzo giovane (Bastoni ndr) lo disintegri, gli fai assumere delle responsabilità che non sono solo sue".

"Sono tutti sotto il loro livello"

Vieri si è poi concentrato sui problemi principali dei lombardi: "I nerazzurri hanno concesso 9 gol tra Udinese, Milan e Lazio. La formazione di Inzaghi non può essere in questa condizione. Per me è una super, super, super squadra che non gioca bene e fa fatica. I giocatori sono sotto il loro livello, mi aspetto molto di più".