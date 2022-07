News Udinese | Visite per Ebosse, Walace non parte: rassegna stampa

I friulani hanno lasciato il ritiro di Lienz nella giornata di ieri per fare ritorno a Udine, dove domani incontreranno il Chelsea. Insieme a loro, in serata, è sbarcato in città anche il nuovo acquisto bianconero: Enzo Ebosse . pronto per iniziare la sua nuova avventura in Serie A.

Giornata importante in casa Udinese. Proprio in merito alle entrate, ci sarebbero delle importanti novità in casa friulana. Dopo aver salutato Molina nei giorni scorsi, Marino ha già trovato il sostituto. Si tratta di Enzo Ebosse, terzino camerunense lo scorso anno in forza all'Angers in Ligue 1. Ma non perdiamoci in chiacchere, scendiamo nei dettagli <<<