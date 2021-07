News Udinese – Vittoria 4-1 nell’esordio stagionale: ecco come è andata

Ieri si è disputata la prima amichevole stagionale dell'Udinese. A Manzano, infatti, è andata in scena la sfida contro gli sloveni dell'ND Bilje, formazione slovena. Mister Gotti può ritenersi soddisfatto di come è andata la sfida. La cosa più importante per l'Udinese era sciogliere le gambe, dopo una settimana di duro lavoro, e mettere in pratica i dettami del tecnico. Gotti, infatti, ha schierato la formazione con un inedito 4-2-3-1 tramutatosi poi in 4-3-3 a seguito dei cambi. Tante le cose positive da registrare per mister Gotti, scopriamo insieme come è andato il test <<<