Udinese – Vittoria fondamentale e aggancio all’ottavo posto / La rassegna

L'Udinese di Andrea Sottil si gode la grande vittoria ottenuta ieri pomeriggio contro la Sampdoria. La squadra del tecnico serbo Dejan Stankovic ha dato tutto e cercato in ogni modo di evitare la sconfitta, ma i bianconeri sin dai primi minuti sono riusciti a mettere in difficoltà gli avversari e non lasciargli lo spazio per rientrare nel match.