Udinese – La vittoria non arriva più / Inizia la crisi: la rassegna stampa

La squadra guidata da Andrea Sottil vuole fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Stiamo parlando di una società che sa che l'Europa non è poi così lontana e soprattutto sarebbe un vero e proprio sogno riuscire a raggiungerla. Al momento l'Udinese ha agguantato il Torino al settimo posto e di conseguenza è dietro ai granata solo per gli scontri diretti.

Il problema maggiore, però, è che la distanza dalle altre società si è assottigliata e non poco. Sia i bianconeri di Massimiliano Allegri che anche il Monza di mister Palladino, distano un solo punto dai bianconeri ed anche loro vogliono puntare in grande ed all'Europa. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<