Udinese – La vittoria non solo per l’onore / Tra record e riconferme

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato . Stiamo parlando di una sfida dalle mille sfaccettature e che potrebbe fare la differenza da un momento all'altro. Ci saranno due club che avranno voglia (a tutti i costi) di fare la differenza e portare a casa i tre punti. Da una parte troviamo l'Udinese di Gabriele Cioffi e dall'altra la Salernitana di Davide Nicola. I primi hanno bisogno di una vittoria per mantenere il dodicesimo posto in classifica e continuare il piano di crescita. I secondi , invece, si giocano tutta la stagione in 90 minuti , perché in caso di vittoria la società granata sarebbe salva contro i pronostici di tutti gli addetti ai lavori. Un vero e proprio miracolo sotto tutti i punti di vista. Intanto andiamo a vedere quali record personali motiveranno (domenica sera) l'Udinese .

Il primo protagonista di questo articolo è proprio l'attaccante spagnolo che non vede l'ora di tornare a competere per le posizioni europee. Stiamo parlando di un giocatore capace di fare la differenza e che non vede l'ora di mettersi in campo e fare il suo gioco. Domenica sera, intanto, potrà raggiungere un vero e proprio record che va annoverato. Stiamo parlando del numero di reti stagionali, visto che la seconda punta lo ha già battuto ma vuole continuare ad alzare l'asticella in vista delle prossime stagioni. Non è solo questo l'obiettivo bianconero.