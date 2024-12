Udinese – Una vittoria importante in vista del Torino. L’aspettativa

Una vittoria meravigliosa che ha portato entusiasmo nei cuori di tutti. Ciò che rimane è la capacità di aver sofferto uniti e di catalizzare le occasioni senza mai uscire dalla partita. Runjaic sa che non è finita. Dopo aver portato il morale alle stelle bisogna guardare ancora in faccia la realtà.

Manca ancora una partita ed è quella contro il Torino di Vanoli. L'aspettativa è di riuscire a chiudere l'anno con una vittoria, regalando a tutti un sereno fino anno. In aggiunta l'altro obiettivo è riuscire a ottenere una serie di risultati utili di fila in modo da non fermarsi mai in ottica classifica.