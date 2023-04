Ex Udinese – Vizeu cambia team / Nuova avventura in Brasile: ecco dove

Sono tante le meteore passate da Udine e più precisamente dalla Dacia Arena. In questo articolo vi parleremo di una di quelle che è arrivata e con pochissime presenze ha abbandonato il suo posto nel Friuli: Felipe Vizeu . Il centravanti brasiliano è arrivato nel lontano 2018 per ben cinque milioni di euro dal Flamengo, una cifra considerevole se pensiamo all'apporto che Felipe ha dato nel corso delle stagioni. Il suo arrivo è stato subito colto da una certa indifferenza anche se il centravanti nel suo paese aveva dimostrato di avere buone qualità. Alla fine con il passare delle stagione Felipe è diventato un vero e proprio giramondo e nelle ultime ore ha firmato un nuovo contratto .

La squadra che accoglierà la sue prestazioni è Criciuma . Il team milita nel campionato brasiliano ed è proprio da una società di questo torneo che nelle ultime settimane Felipe aveva rescisso il contratto prima di rifirmare. Una situazione incredibile per un attaccante che ovunque vada i suoi gol continua a farli con una certa costanza quasi spaventosa. Quest'anno tra campionato Moldavo, campionato brasiliano, Europa League ed altre tre competizioni è riuscito comunque a mettere a referto cinque gol in meno di venti partite . Non sono medie poi così pessime se pensiamo che Felipe ha cambiato tre squadre da agosto 2022 ad oggi.

Il nuovo team

Non solo Vizeu come vecchia gloria del nostro campionato. Il Criciuma ha messo sotto contratto anche un calciatore che ha veramente lasciato il segno in Serie A come Eder Citadins Martins, l'italiano che ha giocato gli europei del 2016 con la maglia azzurra. Chissà che in questo caso reisca a trovare un team che lo valorizzi e di conseguenza confezioni un matrimonio che duri più di qualche mese.