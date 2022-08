Notizie Udinese | Volti nuovi e formazione da paura: ecco l’idea di Sottil

Il team bianconero, guidato da mister Sottil, viaggia spedito verso il nuovo campionato di Serie A. L'obiettivo sarà riconfermarsi come una delle società più interessanti del panorama calcistico italiano, come dimostrato la scorsa annata. Per farlo, il tecnico torinese e la dirigenza stanno sondando il terreno per i calciatori da portare ad Udine ed inserire nel nuovo progetto tecnico.