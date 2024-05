Frosinone-Udinese | Walace: “E’ arrivato il momento di dare tutto”

Manca pochissimo alla super sfida del Benito Stirpe. Il centrocampista bianconero Walace ha parlato nel pre partita per presentare la sfida salvezza.

"Sono disponibile e molto carico. Mi sento bene e voglio giocare. Questo è il momento giusto per tirare fuori tutto, dobbiamo fare qualcosa in più. Dobbiamo concentrarci solo su ciò che succede in campo e fare il nostro. È una situazione difficile. Il Frosinone ha giocatori con tanta qualità. Sarà dura”.