Udinese | Come stanno Walace e Becão? Il punto sui loro infortuni

In questi primi match sono stati evidenziati numerosi spunti interessanti, ma non sempre le cose possono andare bene. Infatti, nel match di ieri contro il Bayer Leverkusen, Walace non è sceso in campo. Inizialmente era stato inserito nell'11 titolare, ma successivamente è stata annunciata la sua assenza in campo. Al suo posto, mister Sottil ha mandato in campo Mato Jajalo.

Come comunicato dal DS bianconero Pierpaolo Marino, nel corso della rifinitura in vista proprio del match contro le Aspirine il centrocampista brasiliano ha subito un infortunio e per precauzione è rimasto a Lienz, per essere sottoposto ad una risonanza magnetica e per valutare l'entità del problema. Stando alle indiscrezioni giunte dal ritiro austriaco dell'Udinese, non si dovrebbe trattare di un infortunio grave, ma di un problema muscolare. Ma non è tutto. Anche un altro calciatore bianconero si è infortunato, si tratta di Rodrigo Becão. Ecco le sue condizioni <<<