Bologna-Udinese / Walace: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”

Snodo cruciale tra pochi minuti al Dall'Ara, con l'Udinese costretta a far punti contro il Bologna. Nel prepartita è stato Walace a presentarsi ai microfoni per inquadrare una sfida difficile e molto delicata per i bianconeri, queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Noi giocatori più esperti dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Cercherò di aiutare i miei compagni. È una partita importante e dobbiamo essere tutti caldi e concentrati. Cannavaro mi chiede personalità e di giocare senza paura. Ci sta stimolando ed è sicuro che possiamo fare meglio”.