News Udinese | Walace: “Felice di essere qui. Sono in un grande club”

Walace ha lasciato l'Udinese. Ora è ufficiale. Il calciatore brasiliano ha svolto ieri le visite mediche per il Cruzeiro. Il club di Belo Horizonte ha testimoniato l'arrivo dell'ormai ex friulano alla clinica in un video prima di divulgare le prime parole dell’ex regista bianconero e la foto che ufficializza il suo trasferimento. Nel video postato su YouTube ci sono anche le prime parole di Walace, che ovviamente si dice molto felice dell’opportunità che gli è stata data. “Sono molto felice di essere qui, in un grande club e spero di dare molte soddisfazioni ai tifosi”. Walace ha anche rivelato che nella sua decisione è stato importante Matos che, dice “mi ha convinto in 25 minuti di chiacchierata. Conosco la storia del club e mi piace l’ambizione del suo progetto”.