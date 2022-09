Notizie Udinese / Walace è insostituibile: “Possiamo vincere sempre”

Il team bianconero continua a godersi l'ottima classifica. Inoltre sono arrivate diverse vittorie contro avversari di grandissimo livello. L'ultima è sicuramente anche la più importante è quella arrivata ieri alle 12 e 30 nel corso del lunch match. Stiamo parlando dell'incontro tra i neroazzurri e i friulani concluso con una splendida vittoria per 3-1. Un risultato di ottimo livello e che crea fiducia in vista dei prossimi match di campionato. Adesso il prossimo impegno sarà a Verona contro il mister che ha iniziato a creare questo spirito di gioco: Gabriele Cioffi. Un'altra partita dall'alto valore simbolico e che se vinta permetterà di continuare a sognare. Nel frattempo non perdere tutte le dichiarazioni di Walace fatte al termine del match.

Da quando ha trovato fiducia e la sua collocazione nel mezzo del campo, più nessuna squadra è riuscita a metterlo in difficoltà. Stiamo parlando di un giocatore dalle mille risorse e che riesce molto spesso a intercettare le azioni offensive degli avversari per partire in un rapido contropiede. Un vero e proprio mastino che permette alla squadra di ripartire. Molto spesso il suo lavoro finisce sotto traccia, ma chi segue al meglio le partite dei bianconeri può capire il suo utilizzo e la sua importanza.