Udinese-Lazio | Walace: “Loro forti anche senza Luis Alberto e Immobile”

Il centrocampista dell'Udinese Walace ha parlato nel pre partita contro la Lazio ai microfoni di Dazn delle assenze tra le fila dei biancocelesti, in particolare quelle di Immobile e Luis Alberto: "Sono due giocatori importanti per la Lazio, ma la loro indisponibilità non vuol dire nulla. Tutta la rosa è molto forte e dovremo fare attenzione”.