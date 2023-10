Udinese – Walace mette i primi paletti: “Farò ancora di più”

Il brasiliano Walace non vede l'ora di fare la differenza sul campo da gioco. Stiamo parlando di un calciatore di ottima fattura ed anche ottimo livello, ma che in questo inizio di stagione ha nettamente deluso le aspettative. Alla fine della partita contro il Monza sono arrivate le dichiarazioni del brasiliano in forza all'Udinese. Ecco le sue parole.