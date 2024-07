Ex Udinese | Walace: “Qui per alzare il livello. Sono un giocatore esperto”

Walace ha rilasciato le sue primissime dichiarazioni da nuovo giocatore del Cruzeiro. Queste le sue parole sulla volontà di far tornare la squadra ai massimi livelli in Brasile: "Penso che questo stia già accadendo con i giocatori che sono in rosa, penso che con una serie di vittorie possa aumentare poi anche la fiducia nel modo di giocare.

Sono venuto ad aggiungere qualcosa, sono venuto per aiutare in quello. Non sono più un ragazzino, sono un giocatore esperto e come ho detto prima, spero di poter aiutare, spero di poter aggiungere quello che serve sia in campo che fuori dal campo. Voglio aiutare il Cruzeiro, voglio contribuire ad aumentare il livello e far sognare in grande i tifosi".