News Udinese | Walace squalificato: Cioffi studia la mossa anti Lazio

Il brasiliano non sarà della sfida dopo la squalifica: l'idea più probabile per sostituirlo è mettere Lovric nella sua posizione

Il prossimo posticipo del monday night di Serie A vedrà Lazio e Udinese in campo in un match valido per il ventottesimo turno di Serie A. Saranno tante le assenze tra le file dei biancocelesti: i vari Pellegrini, Marusic e Guendouzi sono squalificati. A rischio forfait anche Ciro Immobile . Il capitano è uscito acciaccato per un problema al ginocchio dal terreno dell' Allianz Arena.

L'Udinese, dal canto suo, dovrà fare a meno di Festy Ebosele e di Walace, squalificato dopo l'ammonizione con la Salernitana. L'assenza dell'imprescindibile geometra brasiliano costringerà Cioffi a cercare nuove soluzioni per la mediana. Sarà quasi certamente una mezzala a ricoprire il ruolo di Walace. Scalpita quindi Payero, sempre in ballottaggio nelle ultime settimane ma spesso partito dalla panchina per far spazio a Samardzic. La duttilità di Lovric, però, non esclude il posizionamento centrale dello sloveno con l'ex Boca Juniors nel consueto ruolo di mezzala.