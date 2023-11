News Udinese | Walace: “La vittoria a San Siro ha cambiato tutto”

Manca poco al ritorno in campo dei bianconeri. La squadra di Cioffi sarà in campo domenica contro la Roma, in una gara che si preannuncia scoppiettante. Il centrocampista dell'Udinese Walace ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportitalia in cui ha commentato la svolta dei bianconeri dall'arrivo del nuovo tecnico sulla panchina friulana: "Dopo la sfida contro il Milan abbiamo fatto bene. Ho avuto una crescita personale anche contro il Monza, certo che la vittoria a San Siro ha cambiato tutto, non vincevamo da tanto tempo. La personalità ci deve essere sempre, a prescindere dall'avversario. Abbiamo fatto bene, sono state tre partite giocate ad alta intensità, con ottima fisicità. Ora con la sosta abbiamo avuto più tempo per lavorare e conoscere il nuovo allenatore. Mi aspetto un ritmo ancora più alto, cattiveria. Contro la Roma sarà difficile, servirà l'atteggiamento giusto".